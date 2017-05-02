以假亂真？機器人妓院將在英國開業
一家製作性愛機器人的公司計劃在英國展店，這些機器人皆由熱塑性的高彈體製成，並且有個性或屬性設定，達到幾乎以假亂真的地步，但隨之而來也有不少道德問題。
據外媒報導，歐洲的機器人公司Lumidolls正在網路放出訊息，尋找願意在英國投資開店的加盟商。由於該公司形容其產品近乎「完全真實」，引起不少人的好奇！
Lumidolls表示，顧客僅需花費67英鎊（約合新台幣2200元），即可與喜歡的機器人甜蜜相處半小時。當然，對此有衛生疑慮的人還不少，但該公司稱他們有使用特殊的抗菌肥皂消毒，具很高的衛生標準。
Lumidolls還指出，成立機器人妓院的初衷，是希望幫助一些遇到性問題的人。譬如有人因為生理障礙，讓他們在現實中的互動感到不舒適，但將對像換成機器人則可以解決這個問題，因為機器人不會抱怨，可以完全地配合所需。
雖然機器人公司說的振振有詞，但也引起不少道德爭議，性愛機器人這可能進一步物化女性，也可能影響合法性工作者的權利。
(中時電子報)
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