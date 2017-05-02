天天給你超值早午餐 麥當勞班尼迪克雙蛋餐強勢回歸

麥當勞「班尼迪克雙蛋大早餐」明（3）日起風光回歸！雙份香烤滿福麵包，飽滿滑嫩香煎蛋、煙燻火腿淋上香檸荷蘭醬，還有小百香四季沙拉。單點99元，搭配薯餅及33元飲料套餐價129元。(圖／麥當勞)

麥當勞「班尼迪克雙蛋大早餐」明起回歸市場開賣，標榜重現「醬淋」的美味。(圖／麥當勞)

明（3）日起至7月25日止，凡購買任一麥當勞「早安盤餐組」套餐，可獲得一款全新限量早安文件夾！全套六款，每二周依序推出，數量有限，送完為止。(圖／麥當勞)

明（3）日起到麥當勞吃早餐享受周末早午餐（Weekend Brunch)的FU！鑑於假日享用早午餐的風氣在台灣開始漫延，而「早午餐之王」─班尼迪克蛋更是許多飲食男女早午餐必點美食，麥當勞決定自明（3)日起至9月5日止再次推出「班尼迪克雙蛋大早餐」，以期間限定重現「醬淋」美味，讓顧客天天都有吃早午餐的FU，天天都有好心情。

另外，為吸引更多人到麥當勞享用早餐，自5月3日起至7月25日止，凡購買麥當勞班尼迪克雙蛋大早餐、好享受大早餐、好時光大早餐、經典大早餐、豬肉鬆餅或鬆餅套餐（搭配薯餅及33元起冷熱飲）等早安盤餐組的客人，即可獲得2017年全新限量早安文件夾。麥當勞早安文件夾共有6款，圖案以麥當勞經典餐點為主題，頗有文創設計感，每兩週依序推出，值得收藏。

班尼迪克蛋（Eggs Benedict）究竟是誰發明的？說法很多，至今未有定論，唯一可以推測的是，這食物一定和一位叫「班尼迪克」的老兄有關，另一個可以肯定的是，這道蛋料理最早源於美國。

班尼迪克蛋基本構成元素包括：英式瑪芬（English Muffin，就是滿福堡的近親）、水波蛋（Poached Egg）火腿或培根， 還有荷蘭醬（Hollandaise Sauce）。進入21世紀，有些高級餐廳或飯店主廚會以鮭魚或蟹取代火腿及培根做「班尼迪克蛋」，一方面讓客人換換口味，另一方面也可以賣得貴一點。

明天開賣的麥當勞班尼迪克雙蛋大早餐，以香烤滿福麵包，配上雙份櫸木煙燻火腿，以及兩顆飽滿滑嫩香煎蛋，再淋上以蛋黃、奶油、檸檬汁調製而成的經典香檸荷蘭醬，並灑上義式香草粉，口感濃稠綿滑，清香酸甜又帶點奶香。另外，搭配小百香四季沙拉，以求營養均衡，再加上薯餅與飲料套餐價，129元的售價，比許多早午餐專賣店和飯店便宜很多，展現麥當勞鞏固早餐市場市占的企圖。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹說，麥當勞在周末假日早餐盤餐銷售量，是周間的2至3倍，顯見此市場有極大成長空間，故為提供消費者更多盤餐選擇，並迎合消費流行趨勢，麥當勞決定自明（3）日起再次推出期間限定人氣早餐班尼迪克雙蛋大早餐。寇碧茹表示，預期此次班尼迪克蛋回歸市場可為麥當勞早餐來客數成長一成。

除了全套盤餐外，到麥當勞亦可單點「班尼迪克雙蛋」，單點訂價只要99元，此一價格在去年麥當勞首次推出時，即被網友稱為「CP值最高的班尼迪克蛋」。

雖然傳統「班尼迪克蛋」的蛋是水波蛋，蛋黃必是半生熟的流體，一口咬下或用刀叉畫開，金黃蛋液會噴出。但為了食安，麥當勞的「班尼迪克雙蛋餐」的蛋是香煎的全熟蛋。

鑑於近來蛋的議題很多，麥當勞特別強調，麥當勞選用的每顆雞蛋，都是經過嚴謹的品質監控把關，並以溫水洗淨、人工與電子雙重篩選，所選出的健康潔淨且美味的「特選A級蛋」。此外，全程以7度Ｃ以下低溫配送，確保蛋符合品質及安全標準，請消費者安心享用

(工商)