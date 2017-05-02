馮德倫難得放閃！舒淇愛貓扛肩上 Man度爆表
馮德倫與舒淇情牽20年，終於在去年終結愛情長跑，小倆口低調完婚，正式步入人生下一階段，而馮德倫與舒淇婚後，對婚姻生活低調，不過馮德倫昨（1日）曬出肩上扛貓照，眼尖網友馬上就發現這隻貓是舒淇的愛貓，馮德倫難得曬恩愛，閃瞎一票眾人。
舒淇是眾所皆知的愛貓人士，時常在社群軟體上分享她與2隻貓咪的生活大小事，其中一隻「Maymayboy」是小倆口公開戀情前，馮德倫與舒淇的定情物，而馮德倫昨則把「Maymayboy」扛在肩上，任由貓咪在他身上撒嬌，馮德倫帥氣微笑看著鏡頭，而貓咪則是淡定趴在他肩上，飼主與貓咪表情形成逗趣對比。
(中時電子報)
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