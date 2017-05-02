文化快遞》臺北市立交響樂團 2017 Part2精采樂季

臺北市立交響樂團5月起的亮點場次，歡迎市民熱情參與同樂。(圖/臺北市立交響樂團提供)

走過了臺中國家歌劇院，走過了屏東演藝廳之後，北市交將回到臺北，持續為臺北的樂迷帶來優質的音樂盛宴。5月起的亮點場次，歡迎市民熱情參與同樂。

精選英國古樂名家《海頓與艾爾加》

保羅‧麥克里希（Paul McCreesh）是加布里耶利合奏團的創辦人及藝術總監，曾到世界各地巡演並錄製多張獲獎專輯，指揮過許多世界一流的交響樂團。與他已有多次合作經驗的次女高音雷娜塔‧波庫比奇（Renata Pokupić）曾獲德弗札克聲樂大賽首獎，近年來更竄升為歐洲重要歌劇院最受矚目的聲樂家，將一同帶來海頓的《貝芮妮絲》─「你意欲為何？」。下半場為紀念英國作曲家艾爾加誕辰160週年，北市交特選《降E大調第二號交響曲》，讓樂迷們乘著他的音樂，回眸看看這「日不落國」的美麗與哀愁。

大提琴家─巴勃羅‧費蘭德斯。(圖/臺北市立交響樂團提供)

以青春體現經典《騎士交響夢》

美國指揮羅伯特‧ 特維諾（Robert Trevino）被譽為年輕一代極有才華的指揮，並於威爾第歌劇《唐‧卡洛》全新製作中，以史無前例的成功表現，在國際聚光燈下嶄露頭角。

本場開頭以普羅高菲夫被視為最高藝術成就的第五號交響曲，帶來俄國戰勝的歡騰；下半場，大提琴家巴勃羅‧費蘭德斯（Pablo Ferrández），將帶來理查‧史特勞斯的《唐‧吉軻德》交響詩，將細膩描繪出衰老的西班牙騎士的理想與高貴情操，但到了夢醒時分，席捲而來的只剩下大提琴無盡的惆悵。

法佐‧賽依與TSO神童再臨

土耳其當代最重要的鋼琴家之一，法佐‧賽依（Fazil Say）首次與臺灣樂迷見面！他4歲開始學鋼琴並進入了安卡拉國家音樂學院，以過人的演奏技巧獲得「神童」稱號。賽依為歐洲樂壇當紅炸子雞，為彌補十多年前與臺灣錯身而過的缺憾，北市交今年終於盛請到他，演出神童莫札特的《共濟會葬禮音樂》及《A大調第十二號鋼琴協奏曲》，且看現代神童如何演繹莫札特，千載難逢的機會不容錯過。

臺北市立交響樂團 2017 Part2精采樂季

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(中時電子報)