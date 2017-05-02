霸氣挺外送員 蔣欣：刁蠻不講理不給送餐
現代社會外送服務發達，只要動動手指，東西就會送到家裡，不過有時因為天氣緣故延遲，就會遭到顧客辱罵，大陸女星蔣欣力挺外送員，霸氣建議：「刁蠻不講理的人不給送餐」。
蔣欣表示看了外送員的新聞，發現他們常因天氣原因延誤送餐，竟被顧客拒之門外或退餐給差評，她疑惑為什麼這些人不可以理解，因此強烈建議：「外賣app應該設置一個『外賣客戶黑名單』，那種刁蠻不講理的人不給送餐，嗯，就這麼定了！」
網友看到她霸氣發言，都大讚她善良又有同理心，並表示自己「下雨天從來不點外賣，拿外賣的時候都是兩隻手去接，還要說聲謝謝。」
(中時電子報)
關鍵字：蔣欣、
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