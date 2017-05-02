文化快遞》全新閩南語原創歌劇《李天祿的四個女人》為傳藝季壓軸演出

《李天祿的四個女人》製作團隊。(圖／臺北市立國樂團提供)

臺北市立國樂團（以下簡稱「北市國」）6月將在臺北國家戲劇院及臺中國家歌劇院，以全新原創閩南語歌劇《李天祿的四個女人》再創新局，也為2017年第30屆臺北市傳統藝術季系列活動，畫下完美句點。這齣歌劇由北市國團長鄭立彬親自擘劃、指揮，知名詩人路寒袖劇本指導，賴美貞劇本創作，國家文藝獎得主錢南章作曲，曾慧誠導演，並邀請多位臺灣知名聲樂家和陳錫煌傳統掌中劇團、北市國附設合唱團、台北愛樂兒童合唱團與北市國共同演出。

臺灣文化的傳統與創新

全劇以日據時代和光復初期的臺灣社會為背景，以布袋戲大師李天祿20至44歲這25年間，與生命中4個重要女人：陳茶、月鳳、麗珠與黃金鑾的互動為故事主軸；從每個女人的觀點出發，呈現她們的心情與情感，也藉此呈示出社會底層老百姓在生活困頓的年代，如何展現另類的生活哲學。

為了讓故事內容更貼近事實，賴美貞與錢南章夫婦在創作前除四處蒐集相關文獻資料梳理脈絡外，曾數度走訪李天祿的家屬，更獲得李天祿長子陳錫煌的支持，希望用一種積極正面的態度，呈現那個時代女人的生命態度。

對於歌劇創作，作曲家錢南章早有實戰經驗；他認為劇本是相當重要的一環，需要花很多時間溝通與修改，幸好這次劇本創作由他夫人執筆，可隨時提出修改的意見，在2016下半年，整齣歌劇的譜曲便已完成。錢南章表示，歌詞是以閩南語發音，而閩南語的音韻相當美，要如何讓歌詞音韻與音樂融合在一起，是此次譜曲最大的挑戰。

全劇共2幕5景，有歌有舞，有實有虛，有真有幻，更將布袋戲彩樓搬上舞臺。這是一個笑中帶淚的臺灣故事，沒有悲情，只有陽光；在語言、文學、音樂、戲劇的牽引下，共同見證李天祿與四個女人的生命故事。

李天祿的四個女人

時間│6/9（五）19:30；6/11（日）14:30

地點│國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21-1號）

票價│500,800,1000,1200,1500,2000元（兩廳院售票）

電話│02-2383-2170

(中時電子報)