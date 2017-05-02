Gary閃婚引退？換電話後清光IG

Gary換電話、IG也清空。（圖／本報系資料照片）

Gary清空IG，讓粉絲很驚訝。（圖／翻攝IG）

《Running Man》前成員Gary日前無預警在網上宣布結婚，震驚各界，由於新娘是圈外人，Gary希望外界給些空間。不過先前他的螢幕情侶宋智孝，在出席粉絲見面會時，意外透露Gary換了電話，但沒想到，Gary的Instagram近來也清空，讓不少粉絲相當擔心。

Gary閃婚後，過去曾和他傳緋聞的宋智孝，日前出席活動時坦言有些受傷，也說發現Gary還換了電話，但無論如何，自己都很祝福對方。至於哈哈也表示自己有傳訊給Gary，但都沒收到回覆，但他相信Gary很快就會和RM成員聯絡。

但Gary的Instagram近來卻清空，包含當初宣布結婚的發文也刪除，大頭像也換掉，不少人認為他這麼做是想保護另一半，可也有許多粉絲擔心他此舉，恐怕有意淡出演藝圈。

(中時電子報)