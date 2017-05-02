今夏台北展覽好精彩！奧賽名畫、河口洋一郎、渡邊直美接力展出

今夏台北的展覽好精彩！（圖左為奧賽美術館、日本藝術家河口洋一郎、台日混血女星渡邊直美，圖左、中為林宜靜 攝、圖右為中時資料照）

還未正式進入夏天，然台北天氣早已飆上30度以上高溫！喜愛藝術的朋友有福囉！從春天到夏天，台北有許多精彩的展覽給你好看！

法國巴黎的「奧賽美術館」。（林宜靜 攝）

正在故宮展出的「奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸」吸引大批喜愛西洋名畫粉絲、在台北當代藝術館展出的「河口洋一郎」展讓你一覽3D電腦動畫教父創作歷程，還有台日混血女星渡邊直美也將在華山舉辦她的個展，歡迎大小朋友見證日本「碧昂絲」的魅力無限。

《印象左岸》展出包括梵谷《午睡》、米勒《拾穗》等69件作品，總保值超過新台幣150億元。圖為米勒《拾穗》。（圖/本報系資料照片 鄧博仁攝）

●故宮「奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸」

不必遠渡重洋，亦能近距離欣賞殿堂級藝術師作品，「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」亞洲巡迴僅兩站，第二站選定台灣，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等69件藝術大師作品。其中還包含擁有迷人色彩的梵谷《午睡》、奧塞鎮館之寶的米勒《拾穗》以及世紀經典名畫-雷諾瓦《彈鋼琴的少女》等19世紀曠世名畫，

為紀念法國最具代表性博物館之一的「奧塞美術館」建館30週年，國立故宮博物院舉辦「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」。圖為參觀者欣賞畫家勒費弗爾的「真理」。(圖/中央社)

「奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸」展區以五大美學概念劃分，包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、20世紀現代藝術之起源等。在這五個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡十九世紀的藝術獨特面貌。

日本前衛藝術家河口洋一郎暢談他的作品「蛋寶寶」。（當代館提供）

●台北當代館「失重樂園—河口洋一郎的衍化論」

台北當代藝術館推出「失重樂園—河口洋一郎的衍化論」，邀您一起進入從0～1衍生的數位美學世界！歡迎您進入藝術家30年來運用先端的新媒體科技，重新演繹原始自然生命狀態的研究歷程及成果結晶，用炫3D麗色彩為背景、3D立體世界，隨著影像、光影變動。

濃豔色彩讓你眼睛還來不及適應、迅速變化的形體讓你忘了時間流動，在8K大螢幕影像中一幕幕展現河口洋一郎的創意與多元想像。（林宜靜 攝）

有「3D電腦動畫之父」之稱的河口洋一郎這次帶來他的「蛋寶寶」家族，邀你與可愛的牠們在「失種樂園」裡探險！來當代館觀展的民眾，很快會發現藝術家精心規劃展覽的巧思，不論是靜態的塗鴉手稿、電腦程式的實驗、高畫質電腦繪圖、到實體雕塑及互動感應裝置等，展間互動項目更引領觀眾，一起進入河口洋一郎的未來宇宙外星世界，窺探藝術家獨特的創作和細膩的生命觀察。

台日混血女星「渡邊直美」搞笑實力與時尚眼光兼備、圓潤可愛她更有的日本「碧昂絲」之稱。（本報系資料照）

●華山1914園區「渡邊直美展」

出生於台灣，父親是日本人的台日混血女星「渡邊直美」也將在她的故鄉展出個展了！個性活潑、搞笑開朗的她在日本創下多項紀錄！她可是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人、服裝品牌「PUNYUS」製作人、以及活躍在各大電視節目、廣告與活動等各種媒體平台上，搞笑實力與時尚眼光兼備、圓潤可愛她更有的日本「碧昂絲」之稱。

「渡邊直美展Naomi’s Party」去年在東京原宿舉辦以來，於日本全國巡迴展出，至今已累計超過12萬觀展人次。（主辦單位提供）

「渡邊直美展Naomi’s Party」去年在東京原宿舉辦以來，於日本全國巡迴展出，至今已累計超過12萬觀展人次，獲得超人氣好評。台北展出的「渡邊直美展」，同樣延請負責日本展的藝術總監，也是近年於日本設計界火紅的吉田yuni小姐擔任。她不僅曾設計過perfume、星野源等人的CD包裝設計，本次更以“去渡辺直美的豪華派對裡狂歡”為主題，設計出充滿玩心卻又時尚可愛的空間！歡迎粉絲來看看渡邊直美私底下各種有趣的模樣。

一年一度的518博物館日又即將到來！（本報系資料照）

●518博物館日將到！品藝文、看展覽增廣見聞、添趣味

除以上列舉的展覽近期已在台北、未來將展出外，其實台灣喜歡文創的朋友有越來越多趨勢，如這幾天債華山展出的「出版IP應用展」就是免費的，小朋友能透過科技從中瞭解文字、影像的多重魅力。

此外，正在台中朝馬工商展覽中心展出的「Nathan Sawaya積木夢工場」也配合母親節活動邀讓民眾一同至線上FB粉絲團爆料家中媽媽曾經發生過的各種可愛趣事。

在過不久就是「518博物館日」，屆時全台許多美術館、博物館都能免費參觀，盼喜愛藝文的民眾共襄盛舉，親身參與藝術之美，從文創裡得到滿滿的能量與快樂！

(中時電子報)