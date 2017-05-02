美官員：南韓薩德系統已可運行
美國國防部官員表示，在南韓設置的高空飛彈防禦系統薩德(THAAD)已經可以運行，已經達到最初步的攔截能力。
根據法新社(AFP)報導，這名不願具名的官員補充，這個能力會在今年額外硬體和零件抵達南韓、使薩德系統更完備後進一步擴充。薩德系統主要是被設計來在敵方發射短程或中程彈道飛彈後、當飛彈要開始往下墜時，進行攔截和摧毀。
這個薩德系統目前已被裝設在位於南韓南部的星洲郡(Seongju)的一個高爾夫球場上，此舉已惹惱中國，因為北京擔心這會影響其彈道飛彈系統的打擊能力，以及打破地區安全平衡。北京因此對南韓實行了一連串的經濟報復手段，如禁止國民到南韓旅遊等。原本擁有這高爾夫球場的樂天集團(Lotte)也因此成為北京制裁的目標，樂天在中國約85到99家店面被迫關閉，另外南韓的現代汽車在中國的銷售也大幅下滑。
南韓附近地區最近緊張情勢不斷升高，因為北韓進行了一連串飛彈試射，美國總統川普(Donald Trump)也表示不排對北韓除採取軍事行動。南韓的情勢近日也進一步變得更為詭譎，川普突然表示南韓應該為薩德系統付10億美元，但南韓政府表示根據美國和南韓兩國的協議，南韓負責提供薩德系統的場地和設施，而美國應付錢部屬和運行這個系統。川普也表示若在適合的條件下，他很樂意和北韓最高領導人金正恩會面。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。