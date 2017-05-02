美官員：南韓薩德系統已可運行

美國和南韓在星洲郡設置薩德系統。(美聯社)

美國國防部官員表示，在南韓設置的高空飛彈防禦系統薩德(THAAD)已經可以運行，已經達到最初步的攔截能力。

根據法新社(AFP)報導，這名不願具名的官員補充，這個能力會在今年額外硬體和零件抵達南韓、使薩德系統更完備後進一步擴充。薩德系統主要是被設計來在敵方發射短程或中程彈道飛彈後、當飛彈要開始往下墜時，進行攔截和摧毀。

這個薩德系統目前已被裝設在位於南韓南部的星洲郡(Seongju)的一個高爾夫球場上，此舉已惹惱中國，因為北京擔心這會影響其彈道飛彈系統的打擊能力，以及打破地區安全平衡。北京因此對南韓實行了一連串的經濟報復手段，如禁止國民到南韓旅遊等。原本擁有這高爾夫球場的樂天集團(Lotte)也因此成為北京制裁的目標，樂天在中國約85到99家店面被迫關閉，另外南韓的現代汽車在中國的銷售也大幅下滑。

南韓附近地區最近緊張情勢不斷升高，因為北韓進行了一連串飛彈試射，美國總統川普(Donald Trump)也表示不排對北韓除採取軍事行動。南韓的情勢近日也進一步變得更為詭譎，川普突然表示南韓應該為薩德系統付10億美元，但南韓政府表示根據美國和南韓兩國的協議，南韓負責提供薩德系統的場地和設施，而美國應付錢部屬和運行這個系統。川普也表示若在適合的條件下，他很樂意和北韓最高領導人金正恩會面。

(中時電子報)