國民黨立法院黨團占領主席台抗議前瞻計畫

國民黨立法院黨團在2日立法院院會中占領議場主席台，抗議前瞻基礎建設計畫是綁樁的錢坑法案，要求退回行政院重擬。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團抗議前瞻基礎建設計畫是錢坑法案，2日一早院會開始前即占領議場主席台，台上的國民黨立委（左上）並請到場的民進黨立委李俊俋（右下）幫忙拍照留念。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團在2日立法院院會中占領議場主席台，抗議前瞻基礎建設計畫是綁樁的錢坑法案，要求退回行政院重擬。

占領議場主席台時有一挿曲，國民黨立委請已到場的民進黨立委李俊俋幫忙拍照留念。

(中時)