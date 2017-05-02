他將再起？ 義前總理倫齊回鍋當選黨魁
去年底因憲法改革公投辭職，義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）以近7成的支持，再次當選目前執政的民主黨（Democratic Party）黨魁，也預告他將再一次成為義大利政壇的焦點人物。不久前才因憲改公投與政治風暴下台，重返權力高峰的倫齊，接下來將帶領民主黨何去何從？而面對極右派五星運動（Movimento Cinque Stelle）的挑戰和民眾的不信任，恐讓他重返總理之路蒙上陰影。
據英國BBC新聞網報導，去年12月底因為憲法改革公投失敗，反對派大勝20個百分點，迫使倫齊辭去總理一職黯然下台。義大利將在2018年5月舉行新一屆國會大選，執政的民主黨，有7成的黨員重新選擇倫齊作為黨魁，這也意味著，他將有機會再次挑戰總理之位。但在憲改公投後，民主黨的聲望大不如前，許多民眾對於倫齊和現任總理保羅·真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）並不滿意。最新民調更顯示，極右派的民粹政黨五星運動的支持度，已超過民主黨，正式成為其延續執政的最大阻礙。
現年42歲的倫齊，出生於義大利佛羅倫斯（Florence），獲得佛羅倫斯大學法學學位。2004年以左派候選人之姿，當選佛羅倫斯省省長；5年任滿後，再當選佛羅倫斯市長。市長任內主辦多次的公開政治會議，重砲批評時任總理的貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），被媒體稱為「拳擊手」市長。2013年當選黨魁，隔年初就以39歲之齡，成為義大利有史以來最年輕的總理。與妻子阿格妮絲·蘭迪尼（Agnese Landini）於1999年結為連理，兩人育有2子1女。
歐洲各國極右派與民粹政黨勢力日漸抬頭，繼英、法、德、荷等國之後，倫齊再起的義大利政壇，也將面臨最大反對黨- 五星運動的挑戰。這個創立於2009年的新興政黨，不僅支持貿易保護主意，對於歐盟（EU）和歐元區都保持懷疑不信任的態度，曾一度在2013年國會大選中成為第一大黨，但因拒絕與民主黨或任何黨派合組內閣而失去執政權。現任羅馬市長維吉尼亞·拉吉（Virginia Raggi）就是該黨代表之一，未來恐將成為倫齊再起之路上最大一塊絆腳石。
(中時電子報)
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