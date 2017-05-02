俄駭客助選說擺一邊 川普將與普丁通電話
儘管俄羅斯盛傳介入美國總統大選，幫助川普當選，檢調單位介入調查，但白宮周一說，川普周二下午12:30將與俄國總統普丁通電話。
據路透報導，一名川普政府高官說，雙方很可能討論敘利亞戰事。在超過6年的敘利亞內戰中，莫斯科支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府，而美國則支持試圖推翻他的反政府叛軍。
據「國會山莊報」（The Hill）報導，川普在與普丁通話後，預定將在下午5:30會見白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）。
川普為了報復阿塞德政府動用化武攻擊平民，導致90人喪生，上個月下令空襲敘利亞空軍基地，而俄羅斯則否認敘利亞政府是沙林毒氣攻擊的元凶。
而在美國海軍以戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）空襲敘利亞後，川普曾說，美俄關係正處於空前低谷。
法新社指出，自川普上任以來，已與普丁通過兩次電話。1月28日普丁致賀電給川普時，兩人討論了如何打擊伊斯蘭國（IS）恐怖組織。
而第二次則是聖彼得堡（Saint Petersburg）地鐵遭炸彈攻擊，導致15人喪生後，川普4月3日致電普丁，承諾支持俄羅斯。
(中時電子報)
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