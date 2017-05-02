NBA》一種新的癡迷 哈登成功蛻變關鍵
火箭在本季的成長有目共睹，最主要關鍵點在於哈登轉換成為控球後衛。如今，哈登在西區四強決賽前夕寫了一篇文章，名為「一種新的癡迷」描述他在這一季的變化。
哈登表示，「這個變化的起點在於去年夏天丹托尼教練來到休士頓後就開始了，他是一位很有籃球智商的教練，會不斷傾聽球員的心聲，突然有一天他告訴我說球隊需要一名控衛，那個人就是你。」
哈登說，「接下來我們看了很多比賽錄影帶，尤其是看了他執教時期太陽隊的納許，丹托尼稱讚納許每個球季都在進步的主要因素在於少點分數，多掌控一些球權，然後組織有效的進攻，雖然我不是跑轟體系的鐵桿粉絲，但丹托尼只是告訴我『忘掉場上位置』，在重要目標面前可以犧牲一切。」
哈登表示，「教練的這句話影響了所有隊員，以季後賽第一場比賽為例，貝弗利被亞當斯撞倒在地，貝弗利立刻站起來然後手指著天空，這個手勢激勵了全隊，也為整個系列賽定下基調。為了在季後賽走得更加長遠，我們必須在某個時間點依靠每個人，現在我所關心的是如何幫助球隊贏球，這也是我最癡迷的事情。」
(中時電子報)
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