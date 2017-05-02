胡金龍：台灣要多幾個葉總

富邦悍將胡金龍，有多年旅美經驗。(中央社資料照)

(09:55補充內容)富邦悍將外野手胡金龍，昨以球員工會理事長的身份出席公開座談會，談到今年經典賽中華隊吞下3連敗的問題核心。胡金龍表示，台灣要建立更完善的培育體系，送退休球員出國學習，「台灣要多幾個葉總(葉君璋)」。

經典賽3連敗，胡金龍說，最大問題仍是整體環境和選手養成。他說，有機會贏球，最後失敗是結果論，要看的是「棒球環境」，思考台灣與日本、美國、南韓差距，「選手養成很重要，以台灣的環境可以打成這樣，已經不錯了」。

胡金龍有多年小聯盟經驗、並上過大聯盟。中央社報導，胡金龍指出，10年前台灣與南韓差距不大，現在南韓已經能培養出大聯盟選手，「我們的職棒產業不像日韓球隊多，選手生涯短，好像用完就丟」。他說，在美日韓退休選手也有培訓機制，有系統轉任教練。

中職常請來外籍教練客座指導或執掌兵符，但胡金龍認為，這非長久之計。他表示，更好的方式應是多送退役球員出國訓練，像富邦悍將總教練葉君璋曾到美國小聯盟，學到的東西回來也是教給台灣的選手。

(中時電子報)