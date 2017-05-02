淡水社區大樓火警 13人嗆傷送醫

警消人員到場灌救。（譚宇哲翻攝）

救護人員將嗆傷民眾送醫。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區學府路一處14層社區大樓，今天清晨6時許傳出火警，大樓5樓竄出火煙，警消獲報到場灌救，並疏散大樓內人員，火勢於約30分鐘撲滅，燃燒面積20平方公尺，另有13人受到輕微嗆傷送醫，所幸皆無生命危險。警消表示，疑似住戶用電不慎釀火，詳細原因仍待調查。

(中時)