舒淇崩潰哭喊「你還要我怎樣」 粉絲不捨心疼
藝人舒淇出道超過20年，不僅精湛演技備受肯定，凍齡樣貌讓許多女性粉絲稱羨不已，不過她近日卻在微博PO文，崩潰喊道「你還要我怎樣，又這樣，能怎樣」，讓粉絲嚇到頻頻關切詢問。
舒淇在Instagram發文，只見她情緒崩潰寫道「你還要我怎樣，又這樣，能怎樣」，最後更喊道「咱能不能以後永遠不相見啊」，一度讓粉絲誤認為是否被誰糾纏」，後來看到照片才驚覺真相，只見舒淇上傳的自拍照中，疑似再度飽受過敏困擾，不僅大半張臉長滿疹子，甚至還明顯看出紅腫，反覆發作讓她感到無奈。
許多粉絲見狀大表不捨，除了留言關切慰問，更分享各式抗過敏秘招，希望舒淇能早日恢復健康，不要再飽受過敏之苦。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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