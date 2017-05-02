舒淇崩潰哭喊「你還要我怎樣」 粉絲不捨心疼

舒淇長期飽受過敏之苦，每次都讓她苦不堪言。(圖/舒淇IG)

藝人舒淇出道超過20年，不僅精湛演技備受肯定，凍齡樣貌讓許多女性粉絲稱羨不已，不過她近日卻在微博PO文，崩潰喊道「你還要我怎樣，又這樣，能怎樣」，讓粉絲嚇到頻頻關切詢問。

舒淇婚後與馮德倫頻頻放閃。(圖/本報系資料照)

舒淇在Instagram發文，只見她情緒崩潰寫道「你還要我怎樣，又這樣，能怎樣」，最後更喊道「咱能不能以後永遠不相見啊」，一度讓粉絲誤認為是否被誰糾纏」，後來看到照片才驚覺真相，只見舒淇上傳的自拍照中，疑似再度飽受過敏困擾，不僅大半張臉長滿疹子，甚至還明顯看出紅腫，反覆發作讓她感到無奈。

許多粉絲見狀大表不捨，除了留言關切慰問，更分享各式抗過敏秘招，希望舒淇能早日恢復健康，不要再飽受過敏之苦。

(中時電子報)