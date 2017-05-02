哥倫比亞軍機墜毀 8人死亡

一架賽斯納(Cessna Caravan)208B渦輪螺旋槳飛機，非失事飛機。(圖/Shutterstock)

哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)表示，周一(1日)一架軍機毀在哥倫比亞中部山區，造成8 人喪命。

根據《法新社》(AFP)報導，哥倫比亞總統桑托斯在推特上發文說，將與墜毀在昆迪納馬卡(Cundinamarca)的軍機罹難者家屬團結一致，目前已知這架軍機墜毀共奪走8人生命。

地方首長Jorge Emilio Rey也在推特上說，飛機的墜毀地點是在首都波哥大(Bogota)西部，位於法卡塔蒂瓦(Facatativa)和錫帕孔(Zipacon)之間的城鎮。

這架賽斯納(Cessna Caravan)單引擎渦輪螺旋槳飛機，可以載運14名乘客，當時正從首都波哥大北部的Guaymaral空軍基地，飛往波哥大西南部鄉村托勒梅達(Tolemaida)。

(中時電子報)