NBA》詹皇35分10籃板 率領騎士輕取暴龍
雖然《BPI》指數不看好騎士，但身為球隊頭號球星，詹姆斯決定用行動化解外界疑慮，2日詹皇23投12中，攻下全場最高35分，抓下10籃板，帶領衛冕軍116比105輕取暴龍，東區四強系列賽取得1比0領先優勢。
《BPI》指數預測騎士在這個系列賽的過關機率53%，只比暴龍的47%稍占優勢，也意味著這個系列賽一不小心就有可能中箭落馬。
不過，這絲毫動搖不了騎士三巨頭的心情，除了詹姆斯外，主控厄文24分、10助攻，大前鋒洛夫18分、9籃板，三大球星合力貢獻77分，徹底壓制暴龍雙衛迪羅薩與羅瑞。
騎士打完前三節已取得22分領先優勢，第四節替補球員輪番上陣，暴龍最終還是以11分之差吞下敗仗。羅瑞20分、11助攻，迪羅薩19分、7籃板，伊巴卡15分。
(中時電子報)
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