疑不滿女友另結新歡 男毒死她再自盡獲救
45歲凌姓男子疑不滿44歲廖姓女友另結新歡提分手，昨趁相約鳳山1家汽車旅館見面時，拿疑摻有農藥的不明飲料讓廖女喝，導致她躺在床上死亡，凌則吞食安眠藥企圖自盡；警方獲報趕到，女子已明顯死亡，凌男送醫獲救，全案由警方偵辦中。
鳳山分局調查指出，這對男女是1日凌晨2時30分許，投宿鳳頂路上1家摩鐵，但直至昨深夜11時40分，仍未見2人外出，摩鐵人員經覺有異，到他們入住的201號房探訪，開門赫見廖女疑已死亡躺在床上，凌男精神恍惚萎縮於床邊地板，立即報案。
警方與救護人員趕到，確認廖女死亡，現場沒有明顯打鬥跡象，凌男被送往國軍高雄總醫院救治，經檢測凌男體內有鎮定劑反應，尿液初驗有毒品安非他命反應，無生命危險。
警方表示，凌、廖2人當天凌晨駕駛廖女所有的白色自小客車進入摩鐵，凌男清晨6時許則獨自駕車外出，向旅館業者表示「出去買檳榔。」不久返回旅館後，又表明續住一天，就未再外出；經調查，這2人均已離婚，曾經交往過，去年9月分手。
凌男初步向警方供稱，不滿女友另結新歡，才讓她喝農藥，自己當下也不想活了，才吃大量安眠藥企圖自殺。不過，警方在現場沒找到任何農藥及安眠藥，廖女死因，仍待進一步釐清，正針對供詞查證，全案朝殺人案偵辦。
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