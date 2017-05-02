被捲入「誘姦」風暴 補習班 嚴控外人進出

某國文老師招牌已遭拆。（翻攝自「黑特南一中」臉書社團）

才女作家A女自殺引起眾怒，網友連日在PTT八卦版扮演偵探，指控某補教名師C涉嫌「誘姦」A女，甚至有人發文直接要求C師出面開記者會澄清。並且，一度被傳出該師招牌被補習班拿下，但事後又有人貼圖表示只是更換招牌。據媒體報導，捲入「誘姦」風暴的補習班，對外人進出十分謹慎，若要上樓一定要有補習班派人下樓帶領，保全才准放行。

據《蘋果日報》報導，PTT八卦版連日發動肉搜，某名師C被指控文章不斷，然而無證據損害當事人名譽，相關文章可能觸犯刑責。遭影射的C師補習班昨日休假，然而保全對此事十分謹慎，一但有外人要進出，除非補習班派人下樓帶領，否則絕不放行。

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