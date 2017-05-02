台南補教名師狂追女學生？告白訊息曝光

臉書社團「黑特南一中2.0」PO出4張對話，並指出「台南某年輕化學補教名師，瘋狂追(ㄙㄠ)求(ㄖㄠˇ)女同學」。(擷取自黑特南一中2.0臉書)

才女作家日前在住處自殺，她的父母發聲明透露愛女9年前曾遭補習班名師誘姦，震驚各界。臉書社團「黑特南一中2.0」PO出4張對話，並指出「台南某年輕化學補教名師，瘋狂追(ㄙㄠ)求(ㄖㄠˇ)女同學」，掀起熱議。

《黑特南一中2.0》稍早PO出4張對話，其內容可看出發文者有坦承自己是老師，並寫道「「記得我和妳說，我順手看到妳好像是認識的，所以就加了…我必須和妳坦白，我是一個一個從好友的好友去翻找…那時也不知道妳的名字(當然沒那麼不要臉看點名表)…我想靠自己的能力去找到妳吧！很幸運的，我找到了，也和妳認識…我很高興能和妳說話…我自己也知道這樣好像跨越了那條應該要受束縛的界線」、要說對不起的是我，我太超過了，我也想過這樣是否會對妳有壓力。恩...我坦白說好了，我一直都很在意妳，一直都是」。

訊息中也寫下「每天都傳了好長的訊息給妳，那是我表達想念的方法，或許心裡那個浪漫天真的自己在作祟，但是這是我想妳的方法。我還是得明白跟妳說，我想妳，每天都想...」。

然而，最後疑似女生有意斷絕這段關係，該名老師寫下「我要跟妳說謝謝，因為妳讓我知道，我是還有能力去為一個人全心全意地付出對一個人好。謝謝妳，這兩個月以來，我因為妳從谷地爬起，謝謝妳給我這兩個多月以來很努力的動力，謝謝妳雖然對於超越界線這件事不曉得怎麼辦時，還是不逃避跟我說明白。『我會退回界線之後，好好盡好我自己的本份，或許之後不會天天傳給妳，但我偶爾還是會傳的，至少就讓我做一個好老師…很謝謝妳，能夠遇見妳真的很好』」。

該PO文一貼出立刻引來網友注意，表示「求柯南秀一波」、「看完我都被他的深情感動」、「近水樓台有座灰色地帶法律邊緣，出來混早晚要還的」。

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(中時電子報)