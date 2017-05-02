金家姊妹逞胸鬥背 大都會紅毯飽眼福
被譽為「時尚奧斯卡」的紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）紅毯剛剛落幕，今年主題設計師川久保玲擅長的立體解構風格不知是否太難駕馭，可謂對多數明星紅毯裝扮似乎沒有任何影響，單看金家與哈蒂德（Hadid）二姊妹逞胸鬥背的勁頭，可見紅毯上設計師是用來崇拜的，衣服還是要穿得自己好看最重要。
金家由Kendall Jenner率先登場，一襲前低胸開高叉外加大挖背的La Perla禮服，穿活品牌內衣起家的內涵，與日前炒得沸沸揚揚的上空遮胸照相比，性感度可謂有過之而無不及。金家小妹Kylie Jenner輸人不輸陣，一頭金髮配上若隱若現的Versace透視裝展現凹凸有緻好身材，更端出品牌大姊大Donatella Versace助陣，氣勢取勝。向來走招搖路線的金家二姊Kim Kardashian今年則低調選穿Vivienne Westwood白色露肩禮服，雖說好身材依然呼之欲出，但對比兩位妹妹戰力確實弱了不少。
不讓金家專美於前，超模哈蒂德家族使出狠招，姊姊Gigi Hadid梳上如流浪女武士的髮髻配Tommy Hilfiger不對稱剪裁禮服，各露一邊的設計上下兼顧視覺平衡，搭上事業線與網襪兩項必殺技，霸氣十足。妹妹Bella Hadid則乾脆把網襪元素串成連身胚胎衣，由Alexander Wang一手打造的緊身裝連大腿、屁股線條都清晰可見，縱使跟主題看來一點關係也沒有，但也讓場邊眾人大飽眼福。
(中時)
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