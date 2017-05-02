陳美鳳40年前選美舊照出土 完全凍齡逆生長
「台灣最美歐巴桑」陳美鳳即使60歲，外表和身材依舊保養得宜，她靠著「毛衣皇后」選拔踏入演藝圈，近日她PO出當年照片，還自嘲「嬰兒肥」，不過完全和現在沒有太大差別，美到逆天讓網友驚艷。
陳美鳳19歲時參加「毛衣皇后」選拔，時隔40年，她也在臉書分享舊照，「當時還嬰兒肥的我。我旁邊穿著旗袍的美女就是現在LadyM的老闆娘幸福人妻，多麼珍貴的回憶。」
只見她逆生長容貌驚艷網友，粉絲大讚「跟40年前一樣美」、「都沒變，只長了年齡」、「最美麗的歐巴桑果然名不虛傳」。
(中時電子報)
關鍵字：陳美鳳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。