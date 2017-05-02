陳美鳳40年前選美舊照出土 完全凍齡逆生長

陳美鳳保養得宜，有台灣最美歐巴桑稱號。(圖／本報系資料照)

陳美鳳曝光40年前選美照。(圖／翻攝自陳美鳳臉書)

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳即使60歲，外表和身材依舊保養得宜，她靠著「毛衣皇后」選拔踏入演藝圈，近日她PO出當年照片，還自嘲「嬰兒肥」，不過完全和現在沒有太大差別，美到逆天讓網友驚艷。

陳美鳳19歲時參加「毛衣皇后」選拔，時隔40年，她也在臉書分享舊照，「當時還嬰兒肥的我。我旁邊穿著旗袍的美女就是現在LadyM的老闆娘幸福人妻，多麼珍貴的回憶。」

只見她逆生長容貌驚艷網友，粉絲大讚「跟40年前一樣美」、「都沒變，只長了年齡」、「最美麗的歐巴桑果然名不虛傳」。

(中時電子報)