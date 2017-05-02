調查生愛 嫁給IS要員 FBI翻譯走上不歸路
儘管伊斯蘭國（IS）恐怖組織惡名昭彰，但一名擁有絕密安全許可（Top-secret security clearance）的聯邦調查局（FBI）翻譯，2014年在遠赴敘利亞，執行調查任務後，卻愛上一名地位重要的IS成員，並成為他的妻子。
據CNN報導，美國聯邦法庭紀錄顯示，葛琳（Daniela Greene）為了愛，不但向FBI欺瞞她的去處，還警告新婚夫婿，他正被調查。
而這對奉命剷除全美IS支持者的FBI來說，尷尬地暴露了該機構的國家安全缺失。
此外，這也引發美國司法部檢察官是否給葛琳特殊待遇，從輕量刑，並要求法官減刑，以換取她合作的疑問。
更令人關注的是，葛琳所嫁的並非一般恐怖分子。他名叫柯斯伯（Denis Cuspert），在成為IS宣傳人員前，是位德國饒舌歌手。由於他在線上招募IS戰士的影響力與日俱增，而成為歐美反恐當局調查的對象。
在德國，柯斯伯以迪斯可狗狗（Deso Dogg）的藝名走紅饒舌樂壇，而在敘利亞，他則化身為阿瑪尼（Abu Talha al-Almani）。他在歌曲中盛讚已故蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden），並以割喉的姿態威脅美國前總統歐巴馬。最令人觸目驚心的，就是他曾在宣傳影片中，提著剛砍下的人頭。
(中時電子報)
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