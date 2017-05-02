妻解放曬比基尼後返家 驚見蔡阿嘎擺充氣娃娃

二伯出國返家，沒想到一進家門就驚見充氣娃娃。（圖／取材自蔡阿嘎、嘎嫂二伯人妻日記臉書）

網路紅人蔡阿嘎去年娶回美嬌娘，與初戀情人「二伯」結婚，正值新婚的小倆口不時曬恩愛，而近日二伯跟姊妹到沙巴旅遊，「嘎嫂」在當地沙灘大解放，曬出比基尼照秀美尻辣照，蔡阿嘎大讚美景比不過嬌妻美，不過二伯昨（1日）返家時，一進家門就驚見充氣娃娃。

「嘎嫂」二伯近日與好姊妹到沙巴旅遊，期間二伯到當地海邊享受度假時光，並解放曬比基尼照，二伯美背若隱若現，小蠻腰和美臀全都露，蔡阿嘎看了更大讚「風景其實還好~人比較美！」放閃還不忘搞笑。不過二伯昨返家時，進家門卻驚見充氣娃娃，讓她哭笑不得，還幽默對娃娃說：「嗨你好我回來了」。

蔡阿嘎在老婆出國期間，也發文表示自己乖乖在家包辦家事「絕對沒有亂跑、也沒有帶奇怪的女生回家！」直誇自己是好老公典範，不過照片後方卻有充氣娃娃，還開腿坐在二伯桌上，蔡阿嘎夫妻倆幽默發文，更是逗樂一票網友。

(中時電子報)