NBA》尼克重啟交易 安森尼落腳快艇？

尼克將與快艇重啟交易，希望能將燙手山芋安森尼送到洛杉磯。(美聯社資料照)

根據《紐約郵報》報導，隨著快艇在季後賽止步首輪之後，尼克也將與快艇重啟交易談判，希望能將燙手山芋安森尼送走。

其實在今年的球員交易截止日前尼克與快艇就曾經討論過安森尼的去留問題，當時快艇開出的籌碼是賈瑪克勞德與小瑞弗斯，但遭到尼克拒絕。

如今尼克迫切的要讓安森尼離開，而快艇則急需補強戰力，畢竟保羅、葛瑞芬與雷迪克都即將成為自由球員，如果無法有效補強戰力，有可能會留不住保羅和葛瑞芬，而補強戰力的頭號人選就是安森尼。

(中時電子報)