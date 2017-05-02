楊冪殺進MetGala 氣場超強大！

楊冪現身Met Gala。（圖／翻攝微博）

美國堪稱「時尚界奧斯卡」的「Met Gala」紐約大都會博物館慈善晚宴，在1日晚間舉行，大陸女星楊冪則受品牌邀請現身晚宴，她雖然包緊緊，但一身黑色、膚色貼身禮服，加上紅唇，楊冪被讚「氣場很強大！」

Met Gala雖然是慈善晚宴，但不少女星都將此視為紅毯競爭戰場！去年蔡依林首次登上此晚宴時，一身刺繡深V驚豔全場，而今年受邀的楊冪也很有獨特風格，黑、膚色亮片貼身禮服展現好身材，而楊冪一抹紅唇也被讚氣場強大，網友看到照片後都忍不住大喊「真的太美。」

(中時電子報)