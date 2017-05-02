質疑軍公教月退逾4萬活不下去？段宜康遭嗆
立法院昨初審《公務人員退休撫卹條例》，國民黨委員指年金改革是污名化，但召委段宜康認為改革之後，月領退休金，還是超過4萬元。不曉得哪位國民黨委員，可以公開告訴社會：軍公教這樣會活不下去？網友則怒嗆「立委的薪水降到四萬應該也不會活不下去的！政務官離退後退休俸降到四萬也不會活不下去吧？」
段宜康昨認為，從上午坐到現在，聽國民黨委員反覆指責年金改革是：污名化、毀諾、殘暴、鬥爭、屠宰場⋯我懷疑這些委員，大概根本不知道改革後，公教人員還可以領多少月退休金。
以去年退休、年資35年，最基層委任5職等、非主管的公務員為例，本來加上18%，每月可領約5萬5千元；這個階段改革之後，月領退休金，還是超過4萬元。不曉得哪位國民黨委員，可以公開告訴社會：軍公教這樣會活不下去？
有民眾認為「這是契約精神。就算一個月五十萬也是光明正大的。」、「重點不在能不能活下去，重點在政府與員工的契約與法律的執行，政府借由公權力任意修改降低原本的契約條件，而且是在軍公教人員已經屢約且已退休，政府與惡意倒閉關廠的惡老闆有什麼差。」
另有民眾表示「立法委員四萬活得活不下去？那立法委員薪水改成四萬，可以嗎？」、「總統、立委，服務25年退下來也四萬，你們願意，大家都願意！」、「月退領四萬，郭台銘也餓不死，你就把他賺的錢都沒收呀，這是什麼政府？」、「將民進黨立委薪資砍到4萬元個月，我就贊成年金改革，否則綠色立委就是即得利益者，反對轉型正義。」
但也有網友質疑「為何要用國家預算幫國民黨綁樁買票？」、「長痛不如短痛，改的速度快一點，幅度大一些」、「4萬活不下去，那勞工才領1萬多塊，勞工怎麼活。」
(中時電子報)
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