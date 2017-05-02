全球航空班機準點排行 亞洲這2家成績最優

英國航空研究機構OAG 20117全球航空班機準點率排行，依星級評選出世界103家最準時航空公司。(圖/shutterstock提供)

出國搭機航班誤點衍伸問題多，英國航空研究機構OAG近日公布2017全球航空班機準點率排行，依星級評選世界103家航空公司，前10名傳統航空與廉價航空排名各半，獲頒5星航空僅有3家航空，分別為南非廉航薩法航空、半島航空以及波羅的海航空，準點率9成以上；另亞洲航空捷星與日本航空成績最優，班機準點率約8成。

隨著全球空中交通航線擴增，航班準時率成為關鍵績效指標。英國航空研究機構OAG根據全球900多家航空公司過去12個單月至少600個航班分析，排名全球準點率第一的是南非廉航薩法航空，與半島航空、波羅的海航空均獲頒5星航空，準點率9成以上。

排行榜評選出世界103家航空公司，亞洲航空捷星與日本航空均獲頒4星航空，班機準點率約8成。有超過3成被評為1星的航空公司，準點率約7成，其中亞洲航空有泰國亞航、香港航空、中國春秋航空、以及國泰航空，而中東航空土耳其航空與阿聯酋同樣獲頒1星。

另根據《華爾街日報》報導，中國誤點率最高航空為中國國航、東方航空以及南方航空，近3成航班出現延誤情況，全球排名後段班，而最大延誤主因除了常見的惡劣天氣干擾之外，霧霾汙染、跑道整修及軍事演習都是拖累飛航時間可能因素。

(中時電子報)