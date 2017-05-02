《通靈》阿樂最後告白 來不及說的那句話太揪心！

蔡凡熙po文，對獨坐的瑤瑤說出：「這個約會，見不到了」，再度逼哭粉絲。(取材自公視粉絲團、蔡凡熙臉書)

公視與HBO Asia首度合作的夯劇《通靈少女》，上演完結篇已餘兩天，然討論熱度卻不減，人氣仍舊旺，其中，在大結局裡「領便當」逼哭眾人的男主角阿樂，更是熱議焦點，不少觀眾至今仍不能接受這安排，導演也在事後「出來面對」說分明，昨天，飾演「阿樂」的蔡凡熙，也親上臉書，有感而發對女友小真說出沒來得及說出口的最後一句話，讓粉絲直呼揪心到不行。

面對《通靈少女》的高討論度，蔡凡熙昨(5/1)也特地上臉書po文，分享了一張郭書瑤獨坐長沙發的側拍照，畫面中瑤瑤雙眼放空直視前方，心神不寧地在腿上玩著手指，搭配空無一人的場景與漆黑的夜，孤單的身影顯得格外落寞，而蔡凡熙拍攝的角度，就如同劇中他車禍死去的安排一樣，天人永隔只能遠遠看著女友，他寫下：「這個約會，見不到了」，如同是對女主角「謝雅真」的最後告白，讓粉絲看了非常不捨。

蔡凡熙更說，不管看過《通靈少女》或沒看得的每個人，都能好好愛著現在身邊的人，「不要追求未來還沒發生的事，而痛失了相處的時光」，勾起粉絲的傷痛，紛紛留言疾呼「你想逼哭多少人啦」、「哭炸，嗚嗚...不要讓我想起那畫面」，甚至有人聽到「風聲」，遲遲不敢去看最後一集！

(中時電子報)