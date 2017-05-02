NBA》奪冠賠率勇士第一 騎士與馬刺緊追在後

美國博彩公司開出新奪冠賠率，由杜蘭特(左)率領的勇士依舊高居第一，而且有可能連續三年與騎士爭奪總冠軍。(美聯社資料照)

根據美國博彩公司最新開出的奪冠賠率，勇士依舊是高居第一，賠率1賠2，同時也看好勇士與騎士將連續三年在總決賽碰頭。

NBA季後賽進入二輪爭奪，勇士與騎士都在首輪橫掃對手，《Bovada》博彩公司針對8支球隊開出奪冠賠率，衛冕軍騎士1賠3，馬刺1賠9，火箭與塞爾提克同以1賠16並列第四，暴龍1賠50，巫師和爵士1賠75。

(中時電子報)