北韓三射飛彈失敗 陸專家：技術問題
朝鮮半島近期局勢緊張，北韓在四月內連續發射三顆飛彈示警，但皆以失敗收場。對此，外界有北韓故意為之，或美軍動用電磁波與網路干擾的說法；然而，大陸專家卻認為，最可能主因還是技術故障問題。
北韓上個月有密集的飛彈試射，第一次是4月5日在咸鏡南道新浦一帶，第二次是4月16日在同一地點，兩次都以失敗告終，而且幾乎發射就爆；第三次是4月29日的飛彈非預期性爆炸，殘骸在距發射處35公里處被發現。
對於北韓上述屢射飛彈失敗的原因，外界有許多說法。認為北韓故意為之是其中一種說法，因為發出飛彈又立刻引爆，可以達到發出警報的作用，又不至於過度激怒美國、南韓，甚至影響到鄰近的俄羅斯；認為美軍發動網路攻擊是第二種說法，因為美國內部確實有提過「主動抑制發射」戰略。
據陸媒《環球時報》評析，上述說法屬單純臆測的可能性較高，因為北韓發射車幾乎沒現代化的通信指揮裝備，使得飛彈發射系統本身很難遭受網路攻擊；另一方面，若要通過遙控系統發送指令使導彈自毀，則難度更大，而且也是要飛達一定高度才能實施，因此這類戰略實行的可能性很低。
大陸飛彈技術專家楊承軍認為，比較有可能的是推進劑問題、測量系統問題，或是導彈飛行時的強烈震動造成電子器件失效和控制系統故障，從而導致飛彈自毀裝置啟動。
(中時電子報)
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