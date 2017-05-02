毛毛的 臉書可找出沒自信青少年 提供給廣告商

澳洲媒體取得的一份臉書高階主管的內部報告顯示，臉書的演算法能辨識出青少年用戶何時缺乏安全感、對自己沒有信心，並且將這個訊息提供給廣告商，讓廣告商能在青少年最脆弱時向他們賣產品。

據《澳洲人報》(The Australian)取得的一份長達23頁、備標註為「機密、限內部傳閱」的臉書文件，臉書可以即時監測用戶的貼文、照片、和他人的互動和網路活動，並辨識出年輕人何時感到壓力很大、挫敗、快被情緒壓垮、焦慮、緊張、覺得自己很笨、很傻、很沒用和失敗了等的情緒。

一名在用臉書的女性。(美聯社)

關於臉書這種廣告行銷方式，已在媒體界流傳好幾年了，但直到現在才有確切的證據。這份文件顯示臉書對640萬名澳洲和紐西蘭的年輕人等，進行這種針對性的廣告模式，其中190萬人是平均16歲的高中生、150萬人是平均21歲的大學生，還有300萬人是平均26歲的年輕人。

這份文件的內容中括何時這些年輕人出現「緊張又興奮」和類似「戰勝恐懼」的時刻，這種利用年輕人情緒的廣告策略，違反了澳洲對兒童的廣告和行銷法。根據英國《衛報》(Guardian)報導，這個文件據說是為了澳洲幾間主要銀行而撰寫的。

在《澳洲人報》向臉書提出這個質疑後，臉書承認以這種方式針對年輕人是錯的，臉書道歉並且表示已發起調查。但《衛報》報導臉書周一再度就此發表聲明，但這次並未道歉、並且抨擊《澳洲人報》的報導有誤導之嫌，臉書表示這份文件只是為了幫助廣告商了解人們是如何表達自己。

臉書三年前也對68.9萬名用戶的臉書進行實驗而遭到抨擊，臉書發現可透過操弄這些人的臉書上的資訊影響人們的情緒。批評者指出臉書當時刻意凸顯某些負面情緒的內容，使得臉書被迫道歉、設立新的研究計畫原則。

(中時電子報)