特偵組復活？ 冒名恐嚇詐騙7旬翁

林翁誤信假「特偵組」的詐騙伎倆，趕到銀行要辦理匯款。（張企群翻攝）

新竹一名77歲林姓老翁，上月27日接到自稱「特偵組」來電，指稱他健保卡遭冒用涉及擄人勒贖案，必須先滙款10萬元證明並非共犯，後續再依法院指示提交存款才能免遭監管。林翁不知「特偵組」已於今年元月裁撤，情急趕往台灣銀行辦理領款，所辛被駐衛的保安警察第七總隊第一大隊新竹警勤室主管曾仁國、警員陳偉、蕭正功3員察覺有異，上前關心查問，及時破解攔阻這起詐騙案。

警方指出，林翁於上月27日下午1時50分許快速衝進台銀新竹分行，拿著手機講個不停，雙手還不停的發抖，員警直覺有異上前關心瞭解。

林翁表示，他接到「特偵組」來電說他的健保卡遭盜用涉及擄人勒贖案，是擄人集團的共犯之一，並恐嚇要他先匯10萬元給法院，證明他有誠意要解決這個問題，之後再聽法院指示繼續匯指定款項才不會被管收。

由於對方詳細說出林翁的年籍、地址、個資等資料，還將轉接165反詐騙專線「陳姓警官」來證明這一切都是真的，令他信以為真。

林翁害怕之餘，擔心被管收，火速趕到台銀要匯款至「特偵組」所指示帳戶，所幸員警不斷向他解釋，並商請行員彭小姐先暫時停止匯款，再通知林翁在貿易公司擔任主管的兒子到銀行一同勸說，老先生才驚覺是遭詐騙集團所詐騙。

(中時)