NBA》現代版巴克利？ 他爆粗口撇清

被封為現代版巴克利，卓雷蒙格林罵粗話否認。(美聯社資料照)

「惡漢」巴克利在球員時代以打法兇悍著稱，而且還會不段講垃圾話激怒對手，勇士小前鋒卓雷蒙格林與巴克利的打球風格相當類似，因此外界將格林喻為現代版巴克利，格林知道後直接爆粗口撇清。

勇士2日在結束賽前訓練之後卓雷蒙格林面對訪問時直接了當的說，「我是現代版格林，不是『Fxxx』的巴克利。」

卓雷蒙格林意識到情況不對，立刻解釋，「巴克利是偉大的球員，他有很多打法值得學習，但他不是我的偶像。」

卓雷蒙格林表示，「我的個性傳承於父母親，他們從小就教育我想說什麼就說出來，這和巴克利一點關係都沒有。」

(中時電子報)