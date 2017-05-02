毀屍滅跡？巨兔搭機離奇死亡 聯航竟擅自火化屍體
美國聯合航空(United Airlines)爭議不斷，儘管該公司才剛解決了日前鬧得沸沸揚揚將人拖下飛機的虐客醜聞，不過仍有消費者對航空公司感到非常不滿！一名英國女子日前將自己飼養的巨兔透過聯合航空運送至美國芝加哥，沒想到出發前還健健康康的兔子竟然在過程中離奇死亡，事發之後聯合航空還不願意將兔子的屍體還給飼主，甚至擅自將屍體火化，被飼主怒批根本是毀屍滅跡！
將巨兔賽門(Simon)運送到美國的英國原飼主愛德華茲(Annette Edwards)表示，聯合航空沒有經她的同意就將屍體火化，「整件事情根本就是掩飾」，她也說：「我不斷要求聯航交賽門的屍體交出來，讓我可以在英國檢驗牠，但是他們就是不肯將屍體還給我，我只想知道賽門是怎麼死的」。
聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）在面臨日前一連串的公關噩夢後，看似不敢在輕視對賽門離奇死亡的事件，然而他除了在事後發表聲明，表示「對於乘客的任何損失，不管是行李，或是摯愛的寵物，我們都深感抱歉」之外，該公司後續的處理方式仍讓原飼主感到十分不滿。
愛德華茲在4月初送賽門搭機前往美國給新飼主時，行前還幫賽門做了健康檢查，結果顯示賽門的身體狀況十分良好，沒想到搭機至美國後卻傳出噩耗，這讓賽門原本有可能超越牠父親達萊亞斯（Darius）4英尺4英寸的紀錄，成為世界上最大兔子的希望幻滅。
日前有消息指出賽門在抵達芝加哥歐海爾（O'Hare）機場後身體狀況都很好，是機場人員的疏忽，將牠意外冰到冷藏庫才導致賽門死亡。但這個說法也被聯航否認了，他們表示：「先前的說法完全不對，賽門是被放入寵物保管設備中，設備設定的溫度一直保持在華氏70度左右(約攝氏21度)」，然而聯航仍然沒有公布賽門確切的死亡原因，卻率先將屍體給火化了，也讓賽門真正的死亡原因跟著一起石沉大海。
日前聯合航空才因為將越南裔醫生陶大為拖下飛機，來讓位給自己員工，期間造成陶大為濺血受傷，聯航也因這個惡行上遍各大媒體版面，最後終於在上周和陶醫生私下和解，試圖讓這事情盡快落幕，然而卻還是讓該公司形象大挫。
(中時電子報)
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