性感錯了嗎？柬埔寨女星遭政府禁演一年

柬埔寨知名女星關黛妮，竟因穿著過於性感遭禁演一年。(圖/Denny Kwan臉書)

女星露美腿、傲人雙圍，在多數國家是稀鬆平常的事，甚至還能藉此躍上版面，不過柬埔寨知名女星關黛妮（Denny Kwan），竟然因為穿著太過暴露，遭政府封殺演出1年，消息一出引發各界嘩然。

根據《英國郵報》報導，關黛妮不僅美貌出眾，更有令人稱羨的魔鬼身材，不過由於過常在臉書曬性感自拍照，讓她惹上不必要的麻煩，據悉近日更遭當地文化與美術部召見，她透露過程中官員像教育自己女兒一樣教育她，還嚴禁一年內不准公開演出，此外有些婦女組織也被其行為惹火，甚至公開指控「身為一個公眾人物，沒有任意穿著權利」。

對此關黛妮表示「我知道我有選擇穿衣打扮的權利，但我們的文化柬埔寨人民不能接受」，此外也心生警惕透露，「往後在臉書上發照在也不會像昔日那樣性感了」。

(中時電子報)