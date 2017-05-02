戴資穎球衣風波 福原愛談日本做法

日本桌球好手福原愛。(中新社資料照)

台灣22歲羽球小天后戴資穎，摘下55年來台灣第一面亞洲羽球錦標賽金牌，賽後在臉書貼文，指比賽是周日出發、周五才拿到球衣，但服裝尺寸不合適，導致影響表現。日本桌球好手、「台灣媳婦」福原愛說，在日本國家隊，比賽前兩個月就會拿到球衣，若尺寸不合，還可以量身修改。

戴資穎表示，亞錦賽決賽打起來不是很開心，因為要費心思去捲袖子，褲子一直往下溜……。《自由時報》今報導，福原愛表示，日本國家隊每年都會換隊服，贊助商會先提供多種新款球衣，比賽前兩個月就會拿到；球衣若不合身，離身體近的球就會不好處理，她都會穿貼身的球衣。

(中時電子報)