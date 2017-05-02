南美館爭議 南市文化局：停止黑箱汙名

針對南美館近來爭議，文化局長葉澤山偕同陳輝東、林保堯（從左至右）召開記者會說明。（曹婷婷攝）

南美館人事引來外界質疑黑箱，台南市文化局長葉澤山今天偕同行政法人台南市美術館館長林保堯、董事長陳輝東舉行記者會，文化局長葉澤山嚴正拒絕少數人指南美館館長遴選為黑箱的說法，呼籲各界尊重在國內早已行之有年的行政法人制度設計，給予已獲董事會任命、資歷豐富的林保堯館長領導南美館，協助市府及議會進行真正實質的監督，擺脫目前的爭議所造成的空轉。

葉澤山說，針對外界疑點將對大家說明，強調依法行事就沒有黑箱疑慮，他花約20分鐘解說南美館董事會籌組、遴聘過程，他說，陳輝東老師一路走來，擔任南美館籌備會召集人，深諳南美館的現況與需求，其他董事會成員皆為業界專業學者專家。當初，籌備會委員陳輝東、林曼麗、陳國寧、傅朝卿也獲聘董事，不過林曼麗日前已辭去董事一職。

針對館長初任年齡不得逾65歲，任期屆滿前年滿70歲者，應即更換，但有特殊考量不在此限，他說，這不是台南市自己追加的條例，國家表演藝術中心也參酌行政法人法第9條，列有相同條文。

葉澤山說，林保堯經驗非常豐富，北藝大前身是國立藝術學院，時任院長，學院爭格為大學，著作良多，在前輩藝術家編輯的經驗豐富，本身是日本筑波大學藝術博士，具有專業；關於當代藝術界質疑林保堯對當代藝術的不了解，也有所不了解，從台南發展自身特色的當代藝術，這樣的當代藝術正是林保堯的專業。林保堯與鄰近國家的美術館有相當連結，南美館正在起步，林保堯的資歷符合南美館草創的需求。

陳輝東說，南美館起步晚30年，我們要如何發展南美館特色？出發點希望基礎打得很穩，林館長就建議，研究人員高過於行政人員，美術館本身要培養人才，他也透露，館長遴選花了很多時間，他三顧茅廬才終於讓林館長點頭。他推崇，林與國際美術館連結都有相當的人脈，於是想辦法邀請他來幫忙，林館長初期拒絕，透過找朋友拜託、自己也多次請託，好不容易才說服林保堯應允。

(中時)