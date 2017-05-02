又是補習班狼師？想看女學生穿短裙還約車上解題

另一位補教名師想約女學生車上解題。(PTT八卦版)

補教名師讓女學生穿短裙給她看，且越短越好。(PTT八卦版)

才女作家A女自殺後，她所出版的書被網友認為是「死諫」，避免更多年輕少女受害。有網友在Dcard貼出臉書對話截圖「另一位台南名師的手法」，該補習班名師不僅在對話中說「想抱著你解題，淫邪之念」甚至說出「等你穿裙子，我也不當正人君子了」，並且希望裙子越短越好，還想約女學生車上解題。

A女作家之死，讓補習班狼師風波越演越烈，被挖出狼師數目可能讓父母心驚。30日有網友在Dcard貼出臉書對話截圖「另一位台南名師的手法」，對方不僅說話露骨，甚至說出「下次我要吃奶」這句話，並說想看女學生穿短裙，越短越好，還想約女學生車上解題。

原PO貼出截圖表示對方「1.利用師長身分裝好心2.謊稱自己未婚3.釋出善意搏取信任感4.騙上車5.原形畢露6.死纏爛打」有些人走得出來，有些走不出來，曾經也想死，但怕父母會走不出來所以選擇離開故鄉不要想起來。要防的不是看起來壞的人，而是那些貌似忠良，德高望重的人。

網友肉搜認為是某L老師。有人質疑原PO刪掉不少對話並馬賽克時間原因，還有人說是原PO的幻想文，質疑截圖是她自己製做汙衊名師。原PO解釋，「如果年份跟其他關鍵字不碼掉，應該同屆的一看就知道我是誰，雖然不打算回台灣，但我還想繼續活下去。」

原PO並說「有些訊息是他一直傳而我沒有回覆，有些訊息刪除是因為這些對話是我前陣子封鎖對方前蒐集下來的，但我當時用意是要自己留著而非公開，要不是看到林輕生的新聞讓人太痛心想杜絕歪風我也不會貼出。」

此篇文章也被轉發到PTT八卦版，網友留言「補教吃學生的問題一直都很多啊，沒爆而已」、「車上解題XDDDDD」、「他真的很想拐人上車欸」、「靠，我有兒子女兒，看了好抖」、「家長不會銼死嗎」、「一定要有人死了這種事才開始爆發開來」。

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