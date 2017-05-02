國民黨續占主席台 老柯批：毫無止盡秀下限
因不滿前瞻基礎建設條例「綁樁」，國民黨今天一早又佔領立法院主席台，癱瘓議事。民進黨團總召柯建銘今天說，國民黨團從上周五佔領主席台就是毫無道理、非理性，主要是毫無止盡地秀下限，從審年金改革草案亦是如此，就是要製造機會衝突、打架，讓進度無法往前走。
立法院長蘇嘉全上午也就院會議程召集朝野協商，然國民黨表示關閉協商大門，拒絕出席，讓民進黨團、時代力量黨團及親民黨團「枯等」1小時，最後無疾而終，無具體結論。
蘇嘉全會後受訪表示，他會繼續私底下了解國民黨團訴求，「總是要有一點具體」，希望前瞻條例如何修正，若是要廣泛討論、充分發言，也會要求民進黨團接受，希望大家依照議事規則來，不要霸佔主席台。
不過，蘇嘉全也說，像是退回前瞻基礎建設條例或特別預算，在過去從未沒有退回過，「這絕對是不可行。」
柯建銘則表示，國民黨團今天佔領主席台是為了明天審查前瞻條例亂場「預作熱身準備」，仍會持續溝通，明天有前瞻亦有年金要處理，一定會依照程序，一步一步走。
(中時)
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