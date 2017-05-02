肚皮沒消息好操心 熊黛林爆到這兒磕一百個響頭

熊黛林被爆偕老公前往求子出名的龍母廟，磕足100個響頭，點燈求添丁發財。(取材自搜狐娛樂微博、熊黛林微博)

與郭富城有過一段7年戀情的女星熊黛林，去年10月嫁給香港富二代郭可頌，生養後代的問題不僅外界關心，小倆口對此也相當上心，熊黛林也持續調養身體，積極「趕進度」，求子心切的她，昨天(5/1)又被爆出嘗試新招，疑為祈求添丁發財，前往知名廟宇拜拜，不僅燒香，還磕了紮紮實實100個響頭。

郭富城近來雙喜臨門，娶了老婆同時還「帶球」，反觀舊愛熊黛林，一心想懷孕，卻遲遲未能如願，據《東周刊》報導，熊黛林被朋友爆料，日前和老公郭可頌專程到荃灣的龍母廟參拜，向龍母娘娘上香許願，並一齊磕了足足100個響頭，隨後再上樓撫摸龍床上的紅包，點燈時，也在上頭寫下夫妻倆的全名，祈求身體健康、事業有成之外，更盼「添丁發財」，據悉，該廟以求子靈驗出名，藝人張智霖、黎諾懿等都慕名前往過。

不僅如此，求子心切的熊黛林，之前也被民眾目擊，去造訪「婦科聖手」之稱的中醫院，甚至跟順利懷孕生子的Angelababy討教訣竅，只是Baby畢竟比較年輕，竟回答「懷孕很簡單」，但也要她放鬆一點、不要懷抱壓力，粉絲也盼趕快聽到「郭太」的好消息。

(中時電子報)