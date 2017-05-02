驚悚感滿分！高空走鋼索 征服小錐麓超窄吊橋

小錐麓步道中的繩索吊橋，刺激感十足。(圖/李念庭攝)

太魯閣國家公園「小錐麓步道」，是連接太魯閣遊客中心及砂卡礑步道的景觀型路段，在這長約0.6公里的綠徑中，除可欣賞翠綠闊葉林、眺望陡峭斷崖、俯瞰清澈的立霧溪水外，還可體驗僅容一人通行、驚悚度滿分的「棧道吊橋」，配合四周高山聳立景色，頗有高空走鋼索之感。

進入小錐麓步道，須從砂卡礑隧道進入。(圖/取自太魯閣國家公園網)

想一探修建在立霧溪北岸的小錐麓步道，旅客須先進「砂卡礑隧道」，走約330公尺，即可看見步道入口，小錐麓步道長度不算長，若扣除沿途欣賞風景、吹拂高山清風的時間，走完單程僅需20分鐘。

小錐麓步道是個具有豐富森林感的「綠徑」。(圖/李念庭攝)

一進步道，專屬太魯閣的壯闊景色躍上眼簾，一邊是漆上綠意的山坡崖壁；一邊是寬廣的立霧溪谷，往遠方看去，還可看見太魯閣口牌坊，及橫跨立霧溪的錦文橋。如果要形容小錐麓步道，我會為它題上「太魯閣的山水縮影」，不管是高山、溪流，還是山峰繚繞的雲霧，都可在小錐麓步道盡收眼底。

繩索製成的步道，僅容一人通行，驚悚度滿分！另為了安全考量，探索吊橋一次限行5人，不想排隊體驗的話，另側有較為平緩棧道可通行。（圖/李念庭攝）

再往前走，便可看見以繩索製成、橫跨乾溪溝的小吊橋。吊橋橋面雖不是現今最夯的透明玻璃鋪設而成，但繩索交織出僅1人通過的超窄步道，吊橋應有的刺激、搖晃感完全具備，配合周圍高山景致及腳下深不見底的視覺效果，頗有在深谷「凌空行走」之感。記者體驗後發現，雖吊橋長度不長，步伐加快2分鐘內便可挑戰完成，但由於過程搖晃驚悚，結束後也出了一身薄汗。

走完吊橋後，會抵達一處觀景平台，觀立霧溪水與太魯閣口。（圖/取自太魯閣國家公遠官網）

通過小吊橋後，會抵達一座觀景平台，可清楚欣賞太魯閣口的壯闊，與立霧溪的寬闊水面，再走過幾處轉折，會看見一座赭紅色的「百獅橋」，意味著已抵達小錐麓步道與砂卡噹步道交接路段。旅客可沿路直行，繼續探訪砂卡礑步道的山清水秀，也可踏上連接百獅橋的階梯，返回砂卡噹隧道入口。

(中時電子報)