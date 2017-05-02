接近「核戰邊緣」北韓強硬回擊美制裁

北韓最高領導人金正恩在4月25日建軍節當天，視察元山演習現場的畫面。（圖/美聯社）

北韓外交部宣稱，目前朝鮮半島的局勢已經接近爆發「核戰邊緣」，並且北韓將以「最大的速度」加強核子武器發展計畫，回擊美國針對北韓提出，施以最大壓力和介入北韓核試的新政策。

根據《美聯社》(AP)報導，北韓外交部發言人周一(1日)表示，北韓政府已經準備好回應美國可能採取「任何選擇」的戰略。並且說，美國和南韓最近舉行軍事演習，已經讓美國「歇斯底里的侵略性」達到最高點，而目前朝鮮半島的局勢呈現接近「核戰邊緣」。

北韓表示，除非華盛頓政府結束敵對的戰略政策，以及針對北韓的核子威脅，否則北韓將繼續發展自我防禦和先發制人的核子武器，以加強北韓的軍事作戰能力。

《路透社》(The Reuters)報導，北韓控訴美國和南韓舉行聯合軍事演習，在朝鮮半島發射數枚戰略飛彈，已經推升朝鮮半島的緊張局勢到核戰邊緣。

(中時電子報)