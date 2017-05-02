彰縣女議員涉詐領助理費 遭檢方約談

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彰化縣1名葉姓議員，因遭檢舉涉嫌詐領助理費，彰化地檢署今日發動偵辦，檢方指揮彰化縣調查站上午搜索葉姓議員住居所，並約談葉議員及4名證人到案，依貪汙治罪條例偵辦中。

彰檢襄閱主任檢察官林漢强指出，全案正由調查官初步問訊，預計下午由檢察官複訊進一步釐清相關細節。

(中時)