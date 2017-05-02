外交部提醒：赴韓民眾 仍提高警覺

南韓總統大選即將於9日舉行，外交部上午表示，北韓動向難測，國人赴韓從事商旅，仍需提高警覺。

外交部亞太司參事藍夏禮上午在例行記者會表示，韓美聯合軍演4月30日結束，期間雖仍舉行大閱兵、飛彈試射及出現言語挑釁行徑，惟目前南韓社會尚屬平靜穩定，股匯市交易正常，南韓總統大選也如期將在9日舉行。

藍夏禮強調，外交部目前仍維持南韓旅遊警示燈號為「灰色」，北韓旅遊警示燈號則為「橙色」；鑒於北韓動向難測，提醒我國人赴韓從事商旅，仍須提高警覺，並隨時注意有關韓半島局勢發展的最新資訊。

(旺報)