MLB》「雷神」辛德加掛傷號 過度追求球速所致？
大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)昨對國民僅投1.1局傷退，據傳右側背肌有撕裂傷出現，表現上只看到雷神受傷、大都會球團錯估情勢，《FoxSports》資深記者羅森索(Ken Rosenthal)2日撰文指出，這暴露球界過度用球速評價投手的大問題，直言「不該過於仰賴用速度評價投手！」
羅森索指出，雷神去年均速97.9英里(約158公里)，創個人生涯最快均速，但他還想讓球速上升，春訓時增加17磅的肌肉量。攤開他的成績來看，傷前均速達98英里，似乎確實有成效，但他如今受傷，羅森索認為球界評估投手優劣把球速擺第1，讓他們過於渴望球速，顯然出了大問題。
史莫茲比喻投手就像車的引擎，「車若是引擎超出負荷硬開會爆掉，如果開得太久，就會過熱。」如果以手排車形容年輕投手，史莫茲直言，他們根本還未學會投球，卻從一檔直衝六檔。羅森索認為，與其讓投手們球速越飆越快，導致生涯縮短，更應把「耐投力」視為重要目標。
「我們對這很無感！」名人堂強投史莫茲(John Smoltz)認為，如今教練以球速至上，要擔心的不再是投手是否會受傷，而是他們哪時會出狀況，且這樣的養成模式下，讓現在的投手跟過去相比，缺少能發展出自己獨特投球形態的機會，「現在他們就像機器人一樣。」
史莫茲表示身為旁觀者，他會希望雷神能投15年，而不只撐5到7年，然而每個人都試著想辦法達標，卻沒人反應手臂常受傷的問題。而近年包括「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)、哈維(Matt Harvey)等球速飛快的強投，都在雷神前先後傳傷，顯然這個問題似乎仍未被重視。
(中時電子報)
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