謝霆鋒打臉分手拱吃屎 陸名嘴：我已不想做人

面對謝霆鋒打臉預言並嘲諷要實現承諾吃狗屎，大陸名嘴宋祖德發「我已不想做人」為題的長文回應。（圖／取材自謝霆鋒臉書、宋祖德微博）

大陸影視圈評論家宋祖德日前在微博爆料稱「鋒菲」戀已分手，還誇下海口表示若爆料不實，願意在直播中吃下400克狗屎，宋祖德狂言一出立刻引發熱議，事件主角謝霆鋒除現身回應打臉情變外，還曬出與王菲愛的紋身，更以狗屎餅乾圖嘲諷宋祖德，而宋祖德也以長文「我已不想做人」回應，呼籲外界不要懷疑他的決心。

自從宋祖德爆「鋒菲」戀已分手，否則要吃400克狗屎，謝霆鋒先是留言打臉情變，更是曬出狗屎口味餅乾照，公開呼籲宋祖德要說到做到，而宋祖德昨（1日）則在微博發「我已不想做人」為題的長文，表示自己過去常預言娛樂大事，引來許多明星和粉絲攻擊，宋祖德也提到自己已厭倦做人「我想把自己修煉成菩薩！」

宋祖德還透露，謝霆鋒請助理聯絡他「要我注意微博用詞，提醒得好，我會遵守」，至於何時兌現吃狗屎承諾，宋祖德表示，如果真的預言錯了，他會在本月24日在上海直播吃400克狗屎「我絕對做到，我把它當成我修煉成菩薩的一次重要的磨練」。

(中時電子報)