才奪暌違973天勝投 柳胖進傷兵名單

柳賢振奪勝投隔天進入傷兵名單。(美聯社資料照)

道奇韓籍左投柳賢振運氣不佳，才在1日拿下暌違睽違973天、自2014年8月31日後首勝，2日卻因為左髖關節挫傷，進入10天傷兵名單，所幸傷勢並不嚴重。

傷癒復出的柳賢振，前役先發迎戰費城人，主投5.1局僅失1分，拿下暌違多時的勝投。未料他4局下因為衝二壘滑壘，隔天髖關節覺得緊繃，檢查後發現左髖關節挫傷，球隊將他進入10日傷兵名單。

不過總教練總教練羅伯茲(Dave Roberts)認為傷勢並不嚴重，估計柳賢振最多跳過一次先發輪值，就能歸隊重返投手丘，將他放入傷兵名單只是為了保險起見。

(中時電子報)