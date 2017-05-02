中市民進黨團籲台中電廠加把勁 為改善空污努力

台中市議會民進黨團呼籲台中電廠加把勁，為中市藍天作出貢獻！（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團今天召開記者會，對於台中市第一大汙染源台中電廠提出懇切嚴肅的要求；落實空汙季降載機制、落實生煤自治條例、儘速完成生煤堆置場室內化工程，同時加速中一機至中四機設備改善降低汙染排放。黨團呼籲中央經濟部，加速台中電廠汰換燃煤機組進程，同時將督促市府環保局啟動電力設施標準第三次加嚴，嚴格要求台電排污比照林口發電廠水準。

民進黨團總召集人何文海指出，台中市是個蓬勃發展的都市，環境負荷相較於民國100年縣市合併時，人口每年持續成長，增加約10萬2千人、工廠增加1,646家、車輛數增加約4萬輛，而汽柴油發油量更增加15萬8,357公秉，顯示出台中市的環境負荷日益增加，汙染管制也相對複雜、更須多元化管制，希望市政府能夠加緊腳步，落實各項管制作為。

幹事長張雅旻議員說，透過這次市議會的專案報告，市議會呼籲中央經濟部能夠站在民眾的角度，要求台中火力電廠加速各項污染管制的投資、減少生煤的使用及加速發電廠改用天然氣發電的設置進度、污染時期的降載速度及降載量都要再提升，希望台中火力電廠要趕快動起來。

陳淑華、邱素貞說，台中市的空氣品質比較全國空氣品質來看，103年至105年台中市空氣品質指標AQI值於22行政區中排名第13（AQI值由低至高），較鄰近的雲林縣、彰化縣及南投縣、中南部縣市均為佳。以季節性進行比較分析，台中市夏季空氣品質最佳，比同期北部地區空氣品質好！

賴佳微、江肇國表示，從歷年空氣品質來看，台中市境內環保署5個空品測站PM2.5年平均濃度由103年27.0微克/立方米下降到105年22.8微克/立方米，呈現逐年下降的趨勢，這都是大家努力的成果。

民進黨團特在今天召開記者會，希望由地方到中央，不管是政府或民間，都能各司其職、各盡其責，一同為改善空污而努力，讓台中的窗外早日擁有美麗的藍天。

(中時)